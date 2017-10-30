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ИГ опубликовал новое фото, на котором террорист казнит Лионеля Месси и Неймара

ИГ опубликовал новое фото, на котором террорист казнит Месси и Неймара
Eurosport

3 ч. назадИзменено 54 мин. назад

Исламское государство запугивает игроков и фанатов.

Запрещенное на территории РФ Исламское государство опубликовало новое фото с угрозами в адрес чемпионата мира и звезд футбола – Лионеля Месси и Неймара.

На очередном постере террорист казнит игроков «Барселоны» и «ПСЖ». На фоне футболистов в землю воткнут флаг ИГ.

«Вы не будете в безопасности до тех пор, пока мы живем в мусульманских странах», – говорится в подписи к фото.

  • ИГ уже запугивал игроков и организаторов ЧМ-2018 в России: на ранее опубликованном постере Месси плакал кровью, а города-участники ЧМ были атакованы террористами.
  • Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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