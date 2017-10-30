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Еще один устрашающий плакат ИГ, на котором теперь форвард «Реала» Криштиану Роналду

Еще один устрашающий плакат ИГ, на котором теперь Роналду
Eurosport

8 мин. назад

Война с футболом продолжается.

Исламское государство, запрещенное на территории РФ, продолжает запугивать футболистов и болельщиков.

На новом плакате избитый форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду с синяком под глазом стоит на коленях перед террористом, который с ножом в руке готовится казнить футболиста. Подпись гласит: «Наши слова – это то, что вы видите, а не то, что вы слышите. Так что просто ждите».

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