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Еще один устрашающий плакат ИГ, на котором теперь форвард «Реала» Криштиану Роналду
Война с футболом продолжается.
Исламское государство, запрещенное на территории РФ, продолжает запугивать футболистов и болельщиков.
На новом плакате избитый форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду с синяком под глазом стоит на коленях перед террористом, который с ножом в руке готовится казнить футболиста. Подпись гласит: «Наши слова – это то, что вы видите, а не то, что вы слышите. Так что просто ждите».
- 24 октября ИГ распространило плакат с плачущим кровью Лионелем Месси и угрозами в отношении ЧМ-2018 в России.
- 29 октября появилось новое фото, на котором происходит казнь Месси и Неймара.
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