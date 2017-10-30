Славолюб Муслин впервые за 8 лет вывел Сербию на ЧМ и все равно был уволен

Футбольный союз Сербии (ФСС) объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной команды Славолюбом Муслином и поблагодарил специалиста за хорошие результаты.

В ближайших товарищеских матчах с Китаем и Южной Кореей командой будет руководить ассистент Муслина Младен Крстаич.

Муслин возглавил сборную Сербию в мае 2016 года. По его руководством «орлы» финишировали первыми в отборочной группе D, опередив Ирландию, полуфиналиста Евро-2016 Уэльс, Австрию, Грузию и Молдавию.

Сербия заняла последнее место в группе на ЧМ-2010, после чего пролетела мимо Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

В России Муслин известен по работе с «Локомотивом» (2005 – 2006), «Химками» (2007 – 2008), «Краснодаром» (2010 – 2013) и «Амкаром» (2014).

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