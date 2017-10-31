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Криштиану Роналду и сборная Португалии на время ЧМ-2018 будут жить в Подмосковье
Чемпионы Европы выбрали базу в Кратово.
Португальская Федерация футбола подтвердила, что сборная во время чемпионата мира будет базироваться в Подмосковном Кратово.
«Федерация выбрала футбольную базу, а не гостиницу, потому тут созданы все условия для работы и восстановления спортсменов на протяжении всего турнира», – говорится в заявлении на официальном сайте.
- Сборная Португалии квалифицировалась на ЧМ одной из последних.
- Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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