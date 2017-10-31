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Криштиану Роналду и сборная Португалии на время ЧМ-2018 будут жить в Подмосковье

Роналду и сборная Португалии на время ЧМ-2018 будут жить в Подмосковье
Eurosport

36 мин. назадИзменено 35 мин. назад

Чемпионы Европы выбрали базу в Кратово.

Португальская Федерация футбола подтвердила, что сборная во время чемпионата мира будет базироваться в Подмосковном Кратово.

«Федерация выбрала футбольную базу, а не гостиницу, потому тут созданы все условия для работы и восстановления спортсменов на протяжении всего турнира», – говорится в заявлении на официальном сайте.

  • Сборная Португалии квалифицировалась на ЧМ одной из последних.
  • Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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