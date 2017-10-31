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5 фотографий Кратово, из-за которых Криштиану Роналду захочет домой после группового этапа ЧМ-2018

5 видов Кратово, из-за которых Криштиану запросится домой после группового этапа чемпионата мира
Ярослав Кулемин

3 ч. назадИзменено 14 мин. назад

Лучше ему вообще не приезжать.

Сборная Португалии подтвердила, что во время ЧМ-2018 расположится в подмосковном Кратово – на базе, где не так давно тренировались Самюэль Это’О, Расим Тагирбеков и другие звезды «Анжи».

Именно туда прилетали на вертолете Владимир Габулов и Юрий Жирков. Но если Криштиану решит сделать то же самое, ему надо быть осторожнее: в прошлый раз жители Кратово не поленились написать жалобы всем кому только можно.

Криштиану вообще нужно быть осторожнее:

Кратово

КратовоEurosport

Криш наверняка играл на полях и получше.

Кратово

КратовоEurosport

Зато всегда есть куда пойти вечером.

Кратово

КратовоEurosport

Главное не отходить далеко от базы.

Кратово

КратовоEurosport

А если КриРо захочет остаться, он сможет купить себе примерно любой дом.

Кратово

КратовоEurosport

  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
  • Сборная Португалии пробилась на турнир напрямую, в последнем туре обыграв Швейцарию – 2:0.
  • Криштиану Роналду занял второе место в бомбардирской гонке (15 голов), уступив один мяч Роберту Левандовскому.

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