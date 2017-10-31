5 фотографий Кратово, из-за которых Криштиану Роналду захочет домой после группового этапа ЧМ-2018

Сборная Португалии подтвердила, что во время ЧМ-2018 расположится в подмосковном Кратово – на базе, где не так давно тренировались Самюэль Это’О, Расим Тагирбеков и другие звезды «Анжи».

Именно туда прилетали на вертолете Владимир Габулов и Юрий Жирков. Но если Криштиану решит сделать то же самое, ему надо быть осторожнее: в прошлый раз жители Кратово не поленились написать жалобы всем кому только можно.

Криштиану вообще нужно быть осторожнее:

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Криш наверняка играл на полях и получше.

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Зато всегда есть куда пойти вечером.

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Главное не отходить далеко от базы.

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А если КриРо захочет остаться, он сможет купить себе примерно любой дом.

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Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Сборная Португалии пробилась на турнир напрямую, в последнем туре обыграв Швейцарию – 2:0.

Криштиану Роналду занял второе место в бомбардирской гонке (15 голов), уступив один мяч Роберту Левандовскому.

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