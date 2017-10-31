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Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2020 года
Французы в отличие от сербов не увольняют успешных тренеров.
Федерация футбола Франции (FFF) объявила о подписании нового контракта с главным тренером национальной команды Дидье Дешамом.
Специалист продолжит работу до лета 2020 года,
официальный сайт FFF.
- Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Под руководством Дидье французы дошли до четвертьфинала ЧМ-2014, стали финалистами Евро-2016 и пробились на ЧМ-2018.
- В октябре 2017 года Дешам побил рекорд по выигранным матчам во главе «трехцветных» (43).
- Дешам был капитаном сборной Франции, взявшей золото ЧМ-1998 и Евро-2000.
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