Диего Марадона: «Жена Мауро Икарди названивала тренерам и протащила его в сборную Аргентины»

Диего Марадона начал с критики Хорхе Сампаоли, а там дело дошло и до Мауро Икарди.

«Ассоциация футбола не должна платить 4,5 млн евро тренеру, который не может гарантировать золото чемпионата мира.

Сампаоли привез в Эквадор колдуна. Это так же отвратительно, как вызвать травмированного Икарди вместо Игуаина, который регулярно забивает. Икарди даже не играл, но был в команде.

Нельзя оставлять Куна Агуэро вне заявки и приглашать того, кто увел жену своего друга. Того, чья жена хочет активно влиять на футбол и работает его агентом. Того, кто гоняет мяч с детьми Макси Лопеса.

Ванда Нара трижды звонила Эдгардо Баусе, четыре раза – Херардо Мартино. Сами тренеры и их ассистенты рассказывали мне это. Не знаю, сколько раз Ванда звонила Сампаоли», – сказал Марадона Clarin.

Летом Икарди впервые за 4 года был вызван в сборную Аргентины.

Бывший зять Марадоны Агуэро пропустил матчи с Перу и Эквадором из-за полученного в ДТП перелома ребра.

Подписывайся на наш канал в телеграме