Eurosport
Зинедин Зидан, Лионель Месси и Хаби Алонсо прилетят в Москву, чтобы представить мяч ЧМ-2018
Церемония пройдет 9 ноября.
В этот же день пройдет представление новой формы сборной России, в которой она будет играть на чемпионате мира, сообщает ТАСС.
Официальный мяч чемпионата мира разработала немецкая компания Adidas.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
- Матчи мундиаля состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.
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