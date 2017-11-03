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Зинедин Зидан, Лионель Месси и Хаби Алонсо прилетят в Москву, чтобы представить мяч ЧМ-2018

Зидан, Месси и Хаби Алонсо прилетят в Москву, чтобы представить мяч ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Церемония пройдет 9 ноября.

В этот же день пройдет представление новой формы сборной России, в которой она будет играть на чемпионате мира, сообщает ТАСС.

Официальный мяч чемпионата мира разработала немецкая компания Adidas.

  • Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
  • Матчи мундиаля состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.

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