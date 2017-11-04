«Мое мнение осталось прежним». Дидье Дешам отказался вернуть Карима Бензема в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова форварда «Реала» Карима Бензема, признавшегося в желании вернуться в национальную команду.

«Я не видел интервью Бензема, потому что редко читаю газеты. Очевидно, мне донесли большую часть его слов. Каждый игрок волен говорить. Многим бы хотелось играть за сборную Франции.

Вы знаете мое мнение по этому вопросу, и оно осталось прежним. Я не передумал», – цитирует Дешама Sports.fr.

Бензема не вызывался в сборную Франции с 2015 года из-за шантажа Матьё Вальбуэна.

31 октября Дешам продлил контракт с «трехцветными» до 2020 года.

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