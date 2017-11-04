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«Мое мнение осталось прежним». Дидье Дешам отказался вернуть Карима Бензема в сборную Франции

«Мое мнение осталось прежним». Дешам отказался вернуть Бензема в сборную Франции
Eurosport

12 мин. назадИзменено 6 мин. назад

Форварду «Реала» пора забыть о национальной команде.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова форварда «Реала» Карима Бензема, признавшегося в желании вернуться в национальную команду.

«Я не видел интервью Бензема, потому что редко читаю газеты. Очевидно, мне донесли большую часть его слов. Каждый игрок волен говорить. Многим бы хотелось играть за сборную Франции.

Вы знаете мое мнение по этому вопросу, и оно осталось прежним. Я не передумал», – цитирует Дешама Sports.fr.

  • Бензема не вызывался в сборную Франции с 2015 года из-за шантажа Матьё Вальбуэна.
  • 31 октября Дешам продлил контракт с «трехцветными» до 2020 года.

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