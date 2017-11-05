Сборная России представила форму на домашний ЧМ-2018

В презентации формы приняли участие игроки национальной команды Денис Глушаков, Алексей Миранчук и Дмитрий Комбаров

«Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года», – говорится в сообщении сборной России в твиттере.

Футболку сборной России примерил и известный рэпер Тимати.

10 ноября российская команда встретится в товарищеском матче с Аргентиной. 14 ноября Россия сыграет с Испанией.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.

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