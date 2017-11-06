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«Нет пользы от толпы идиотов, бегающих за мячом». ИГИЛ объявил войну футболу

«Нет пользы от толпы идиотов, бегающих за мячом». ИГИЛ объявил войну футболу
Артем Буторин

54 мин. назадИзменено 53 мин. назад

Запрещенная в России организация делает все, чтобы на чемпионате мира-2018 были пустые трибуны.

Футбол – величайшее творение человека, которое объединяет разные страны, расы, культуры и религии. Чемпионат мира дарит яркий праздник и бешеные эмоции даже тем болельщикам, чьи команды не прошли квалификацию. Футбол объединяет – и это невероятно бесит террористов, мечтающих о всеобщем хаосе.

С приближением ЧМ-2018 активисты запрещенной в России ИГИЛ заполнили спортивные медиа кошмарными угрозами. На плакатах террористов появились самые узнаваемые люди футбола: Месси рыдал кровью, а потом погиб рядом с Неймаром, вскоре ждал казни плачущий Роналду, на фоне «Крестовского» склонился Асенсио. С каждым новым страшным коллажем угрозы ИГИЛ становились зловещее: «Мы уничтожим ваш чемпионат мира».

Террористы против праздника мира – им не нравится, что Криш, Лео и Неймар влюбили в себя миллионы людей разной религии. Любой раскол общества на руку людям, прячущимся за масками и оружием. Силу футбола боевики постигли еще в 1990-е: радикалы-ваххабиты из Саудовской Аравии возмущались, что мальчики предпочитали футбол молитвам, завешивали стены изображениями игроков и унижались, делая ставки на западных отбросов.

Террористы потребовали запретить слишком популярную игру, но власти Саудовской Аравии проигнорировали отморозков. Движение против футбола подхватили радикалы из Афганистана: в 2000-м команда из пакистанского города Чаман приехала на дружественный матч в Кандагар, но домой вернулась со страхом в штанах. Боевиков возмутило, что приезжие бегали по полю в коротких шортах и с голыми коленями, насильно обрили футболистов и депортировали на родину.

Впервые чемпионат мира взбесил террористов в 2010-м. Религиозные фанатики Сомали, подчинившие Могадишо, жестко карали любовь к футболу и расстреляли двух мужчин за просмотр мундиаля.

«Мы призываем молодых сомалийцев не смотреть этот турнир. Это пустая трата денег и времени. Невозможно извлечь никакой пользы от просмотра зрелища с толпой идиотов, которые бегают за мячом», – кричал представитель исламистов, арестовавший десяток фанатов за просмотр ЧМ-2010.

Безумная нелюбовь к счастью дотекла до Нигерии: боевики «Боко Харам» за четыре года накопили сил для удара во время ЧМ-2014. Африканские фанатики устроили три теракта в барах и убили 60 человек, радовавшихся футболу. Эйфории террористов не было предела, потому что их угрозы впервые сработали: в страхе власти Абуджи запретили публичные трансляции из Бразилии.

«Раньше они нетерпимо относились к другим людям, но дух спортивного сообщества облегчает возвращение людей к нормальному поведению и смягчает идеологические убеждения», – объяснил психологию террористов Абиойе Адешина, придумавший футбольную терапию для заключенных террористов из «Боко Харам».

Улыбки от футбола на лицах раньше не раздражали ИГИЛ, наоборот, террористы разрешали забавы с мячом, но только при правильной экипировке (строго закрытые колени). В 2014-м игиловцы обожали Лионеля Месси за гол в ворота Ирана на чемпионате мира.

«ИГИЛ поздравляет Месси и приглашает присоединиться к джихаду. Дарует ему титулы аргентинского отца гола и эмира Южной Америки», – запостили исламисты в твиттер, радуясь победе над врагом. Правда, не все заявления фанатиков в твиттере стоит относить к официальным заявлениям.

Ранее террористы жили по принципу «враг моего врага – мой друг» и праздновали выносы Ирана. Прозрение пришло позже – улыбок накопилось слишком много, а люди, по мнению фанатиков, перестали думать о боге и забыли о молитвах и обязанностях из-за футбола.

Популярная игра мгновенно разбудила в них зверей. О серьезности слов террористы заявили в 2015-м: для 13 мальчишек из Мосула матч между Иорданией и Ираком остался последним в жизни. Подростков обвинили в измене родине и на месте расстреляли из автоматов.

Позже ИГ взяло ответственность за другие кровавые убийства: казнь иракского фан-клуба «Реала» при просмотре финала ЛЧ против «Атлетико» (8 убитых и 12 раненых); взрыв в баре с болельщиками «Реала» в Эль-Микдадии (7 убитых и 22 раненых); расстрел 15 фанатов «Мадрида» при просмотре ретро-матча в кафе; подрыв смертника на матче молодежного турнира в 40 километрах от Багдада (40 убитых и более 100 раненых).

Боевиков выводило из себя любое упоминание футбола: вслед за просмотром матчей они запретили джерси топовых команды. Футболки «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Челси», «Милана» и других грандов, по их мнению, противоречили религии ислама, а их покупка превратились в идолопоклонство. Первым за любовь к «Мадриду» пострадал 8-летний мальчик – его заставили вырезать из майки эмблему «галактикос» и наказали 80 ударами плетью.

Гораздо хуже были последствия страшной трагедии возле стадиона «Стад де Франс» в Париже. Тот удар по французской столице стал одним из первых, направленных в сторону футбола в Европе. Тогда во время ударов по столице погибло около 130 человек.

«Восемь братьев, завернутые в пояса со взрывчаткой и вооруженные автоматами, точно выбрали цели в сердце Парижа, включая «Стад де Франс», где в это время проходил матч между крестоносцами Германии и Франции, на котором присутствовал дурак Франции Франсуа Олланд», – гордились террористы ИГИЛ в официальном заявлении.

Чем ближе ЧМ в России, тем зловеще становятся угрозы боевиков. «Наши слова – это то, что вы видите, а не то, что вы слышите. Так что просто ждите» или «Вы сражаетесь с государством, в словаре которого нет слова провал. Просто терроризм». Это лишь несколько фраз озлобленных зверей, готовых убивать из-за популярности футбола.

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