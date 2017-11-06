«Нет пользы от толпы идиотов, бегающих за мячом». ИГИЛ объявил войну футболу

Футбол – величайшее творение человека, которое объединяет разные страны, расы, культуры и религии. Чемпионат мира дарит яркий праздник и бешеные эмоции даже тем болельщикам, чьи команды не прошли квалификацию. Футбол объединяет – и это невероятно бесит террористов, мечтающих о всеобщем хаосе.

С приближением ЧМ-2018 активисты запрещенной в России ИГИЛ заполнили спортивные медиа кошмарными угрозами. На плакатах террористов появились самые узнаваемые люди футбола: Месси рыдал кровью, а потом погиб рядом с Неймаром, вскоре ждал казни плачущий Роналду, на фоне «Крестовского» склонился Асенсио. С каждым новым страшным коллажем угрозы ИГИЛ становились зловещее: «Мы уничтожим ваш чемпионат мира».

Террористы против праздника мира – им не нравится, что Криш, Лео и Неймар влюбили в себя миллионы людей разной религии. Любой раскол общества на руку людям, прячущимся за масками и оружием. Силу футбола боевики постигли еще в 1990-е: радикалы-ваххабиты из Саудовской Аравии возмущались, что мальчики предпочитали футбол молитвам, завешивали стены изображениями игроков и унижались, делая ставки на западных отбросов.

Террористы потребовали запретить слишком популярную игру, но власти Саудовской Аравии проигнорировали отморозков. Движение против футбола подхватили радикалы из Афганистана: в 2000-м команда из пакистанского города Чаман приехала на дружественный матч в Кандагар, но домой вернулась со страхом в штанах. Боевиков возмутило, что приезжие бегали по полю в коротких шортах и с голыми коленями, насильно обрили футболистов и депортировали на родину.

Впервые чемпионат мира взбесил террористов в 2010-м. Религиозные фанатики Сомали, подчинившие Могадишо, жестко карали любовь к футболу и расстреляли двух мужчин за просмотр мундиаля.

«Мы призываем молодых сомалийцев не смотреть этот турнир. Это пустая трата денег и времени. Невозможно извлечь никакой пользы от просмотра зрелища с толпой идиотов, которые бегают за мячом», – кричал представитель исламистов, арестовавший десяток фанатов за просмотр ЧМ-2010.

Безумная нелюбовь к счастью дотекла до Нигерии: боевики «Боко Харам» за четыре года накопили сил для удара во время ЧМ-2014. Африканские фанатики устроили три теракта в барах и убили 60 человек, радовавшихся футболу. Эйфории террористов не было предела, потому что их угрозы впервые сработали: в страхе власти Абуджи запретили публичные трансляции из Бразилии.

«Раньше они нетерпимо относились к другим людям, но дух спортивного сообщества облегчает возвращение людей к нормальному поведению и смягчает идеологические убеждения», – объяснил психологию террористов Абиойе Адешина, придумавший футбольную терапию для заключенных террористов из «Боко Харам».

Улыбки от футбола на лицах раньше не раздражали ИГИЛ, наоборот, террористы разрешали забавы с мячом, но только при правильной экипировке (строго закрытые колени). В 2014-м игиловцы обожали Лионеля Месси за гол в ворота Ирана на чемпионате мира.

«ИГИЛ поздравляет Месси и приглашает присоединиться к джихаду. Дарует ему титулы аргентинского отца гола и эмира Южной Америки», – запостили исламисты в твиттер, радуясь победе над врагом. Правда, не все заявления фанатиков в твиттере стоит относить к официальным заявлениям.

Ранее террористы жили по принципу «враг моего врага – мой друг» и праздновали выносы Ирана. Прозрение пришло позже – улыбок накопилось слишком много, а люди, по мнению фанатиков, перестали думать о боге и забыли о молитвах и обязанностях из-за футбола.

Популярная игра мгновенно разбудила в них зверей. О серьезности слов террористы заявили в 2015-м: для 13 мальчишек из Мосула матч между Иорданией и Ираком остался последним в жизни. Подростков обвинили в измене родине и на месте расстреляли из автоматов.

Позже ИГ взяло ответственность за другие кровавые убийства: казнь иракского фан-клуба «Реала» при просмотре финала ЛЧ против «Атлетико» (8 убитых и 12 раненых); взрыв в баре с болельщиками «Реала» в Эль-Микдадии (7 убитых и 22 раненых); расстрел 15 фанатов «Мадрида» при просмотре ретро-матча в кафе; подрыв смертника на матче молодежного турнира в 40 километрах от Багдада (40 убитых и более 100 раненых).

Боевиков выводило из себя любое упоминание футбола: вслед за просмотром матчей они запретили джерси топовых команды. Футболки «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Челси», «Милана» и других грандов, по их мнению, противоречили религии ислама, а их покупка превратились в идолопоклонство. Первым за любовь к «Мадриду» пострадал 8-летний мальчик – его заставили вырезать из майки эмблему «галактикос» и наказали 80 ударами плетью.

Гораздо хуже были последствия страшной трагедии возле стадиона «Стад де Франс» в Париже. Тот удар по французской столице стал одним из первых, направленных в сторону футбола в Европе. Тогда во время ударов по столице погибло около 130 человек.

«Восемь братьев, завернутые в пояса со взрывчаткой и вооруженные автоматами, точно выбрали цели в сердце Парижа, включая «Стад де Франс», где в это время проходил матч между крестоносцами Германии и Франции, на котором присутствовал дурак Франции Франсуа Олланд», – гордились террористы ИГИЛ в официальном заявлении.

Чем ближе ЧМ в России, тем зловеще становятся угрозы боевиков. «Наши слова – это то, что вы видите, а не то, что вы слышите. Так что просто ждите» или «Вы сражаетесь с государством, в словаре которого нет слова провал. Просто терроризм». Это лишь несколько фраз озлобленных зверей, готовых убивать из-за популярности футбола.

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