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Ургант: «Питерские дегтярные бани снимут налет цинизма с усталых чресел Роналду и Месси»
Телеведущий дал дельный совет звездам футбола.
Иван Ургант поделился мнением, куда стоит пойти Криштиану Роналду и Лео Месси во время пребывания в Санкт-Петербурге.
«В дегтярные бани. Мне кажется, наши банные традиции способны снять налет цинизма с их усталых чресел», – поделился размышениями Ургант в интервью Вячеславу Малафееву.
- Криштиану Роналду и Лионель Месси приедут летом в Россию в составах сборных Португалии и Аргентины.
- ЧМ-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля.
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