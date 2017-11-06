Ургант: «Питерские дегтярные бани снимут налет цинизма с усталых чресел Роналду и Месси»

Иван Ургант поделился мнением, куда стоит пойти Криштиану Роналду и Лео Месси во время пребывания в Санкт-Петербурге.

«В дегтярные бани. Мне кажется, наши банные традиции способны снять налет цинизма с их усталых чресел», – поделился размышениями Ургант в интервью Вячеславу Малафееву.

Криштиану Роналду и Лионель Месси приедут летом в Россию в составах сборных Португалии и Аргентины.

ЧМ-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля.

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