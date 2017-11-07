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Испания представила форму с цветами республиканского флага 30-х годов

Испания представила форму с цветами республиканского флага 30-х годов
Eurosport

47 мин. назадИзменено 34 мин. назад

«Красная фурия» обзавелась фиолетовым цветом.

Испания представила основной комплект формы, в котором команда будет выступать на чемпионате мира в России.

На правой стороне джерси появился вертикальный желто-синий узор, который создает впечатление наличия фиолетового цвета.

Споры насчет формы проходят на фоне недавнего референдума в Каталонии, который поставил целостность страны под угрозу.

Президент футбольной ассоциации Испании Хуан Луис Ларреа попытался защитить комплект, сказав: «Это определенно синий, мы даже проверяли его под дождем, и он остается синим».

  • Красно-желто-фиолетовый флаг был государственным в Испании с 1931 по 1939 год. Он до сих пор используется противниками монархии.
  • В 1939 году установивший собственную диктатуру в Испании Франсиско Франко вернул в стране традиционный монархический красно-желтый флаг с гербом.
  • Форму с аналогичным узором испанцы использовали на ЧМ-1994.

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