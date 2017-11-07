Игорь Денисов: «На моем статусе игрока сборной сказалась история отношений с Черчесовым»

Игрок «Локомотива» Игорь Денисов раскрыл тайну невызова в национальную команду.

«У вопроса существует два аспекта. Я сыграл более 50 матчей за сборную – это всегда было и остается большой честью для меня. Я мечтаю сыграть на домашнем чемпионате мира, но с другой стороны, ни для кого не секрет история наших отношений с Черчесовым и то, как они завершились. Очевидно, что это не может не сказаться на моем статусе игрока сборной.

Я реалист. Очевидно, что в силу озвученных причин меня в сборной не будет. Поэтому я бы хотел попросить журналистов и футбольных специалистов не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную. Мне не хочется, чтобы на сборную, на тренеров и ребят оказывалось дополнительное давление, его и так достаточно. Всем уже ясно, что даже в случае, если кто-то и убедит тренера вызвать меня против его собственного желания, никакой пользы команде это не принесет. Буду следить за ребятами как болельщик», – рассказал Денисов ТАСС.

В 2015 году из-за конфликта с Черчесовым Денисов был переведен в дубль «Динамо» и вернулся обратно только после увольнения тренера.

Денисов не был вызван на товарищеские матчи со сборными Аргентины (11 ноября) и Испании (14 ноября).

Последний раз Игорь играл за сборную 5 июня 2016 года в товарищеском матче с Сербией. В той игре он получил травму и пропустил Евро-2016.

На счету 33-летнего полузащитника 22 матча за «Локомотив» в сезоне-2017/18.

ЧМ-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля.

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