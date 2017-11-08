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Раймон Доменек: «Непопадание Италии на чемпионат мира не станет трагедией»
Для французов уж точно.
Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился мнением о сборной Италии.
«Потеря Италии – трагедия для чемпионата мира? Может быть для итальянцев это трагедия, но не для турнира. Мир рисковал потерять Аргентину!
Квалифицируется ли Италия? Конечно. Взгляните на 2006 год: у вас были те же проблемы, но вы выиграли. В отличие от Швеции, в Италии достаточно игроков, которые умеют справляться со стрессом. Они почти квалифицировались из своей группы, но жизнь жестока.
Лучшие итальянские футболисты? Наверное, Бонуччи, а следом Бардзальи – он очень хорош. Лучшие игроки, с которыми я встречался как тренер? Это сложно. Буффон, Роналду, Савиола также был неплох.
Если вспомним финал 2006 года – Марко Матерацци. Он забил, заработал красную для Зидана и реализовал послематчевый пенальти – он был лучшим», – заявил Доменек Football Italia.
- Раймон Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год.
- Под его руководством французы уступили в финале ЧМ-2006 Италии в серии пенальти.
- Сборная Италии сыграет в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018 со Швецией.
- Матчи состоятся 10 и 13 ноября.