Раймон Доменек: «Непопадание Италии на чемпионат мира не станет трагедией»

Экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился мнением о сборной Италии.

«Потеря Италии – трагедия для чемпионата мира? Может быть для итальянцев это трагедия, но не для турнира. Мир рисковал потерять Аргентину!

Квалифицируется ли Италия? Конечно. Взгляните на 2006 год: у вас были те же проблемы, но вы выиграли. В отличие от Швеции, в Италии достаточно игроков, которые умеют справляться со стрессом. Они почти квалифицировались из своей группы, но жизнь жестока.

Лучшие итальянские футболисты? Наверное, Бонуччи, а следом Бардзальи – он очень хорош. Лучшие игроки, с которыми я встречался как тренер? Это сложно. Буффон, Роналду, Савиола также был неплох.

Если вспомним финал 2006 года – Марко Матерацци. Он забил, заработал красную для Зидана и реализовал послематчевый пенальти – он был лучшим», – заявил Доменек Football Italia.

Раймон Доменек возглавлял сборную Франции с 2004 по 2010 год.

Под его руководством французы уступили в финале ЧМ-2006 Италии в серии пенальти.

Сборная Италии сыграет в плей-офф отборочного турнира ЧМ-2018 со Швецией.

Матчи состоятся 10 и 13 ноября.

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