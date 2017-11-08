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Вячеслав Зайцев – о новой форме сборной России: «Здорово, что напоминает форму СССР из 80-х»
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Российский модельер Вячеслав Зайцев прокомментировал релиз новой формы сборной России по футболу.
«Мне очень понравилась новая форма сборной России – лаконично и легко. Здорово, что напоминает форму СССР из 80-х годов. Выглядит приятно. Форма получилась очень чистой. Основной — красный цвет, а синий и белый в дополнение – выглядит неназойливо. Эту форму делал adidas. Жалко, что не можем сделать такую сами. Стоит отдать должное дизайнерам и создателям – молодцы», – приводит слова Зайцева «Чемпионат».
- В новой форме сборная России выступит на домашнем ЧМ-2018.
- Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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