Вячеслав Зайцев – о новой форме сборной России: «Здорово, что напоминает форму СССР из 80-х»

Российский модельер Вячеслав Зайцев прокомментировал релиз новой формы сборной России по футболу.

«Мне очень понравилась новая форма сборной России – лаконично и легко. Здорово, что напоминает форму СССР из 80-х годов. Выглядит приятно. Форма получилась очень чистой. Основной — красный цвет, а синий и белый в дополнение – выглядит неназойливо. Эту форму делал adidas. Жалко, что не можем сделать такую сами. Стоит отдать должное дизайнерам и создателям – молодцы», – приводит слова Зайцева «Чемпионат».