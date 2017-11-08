Getty Images

Лионель Месси совершит паломничество к церкви в Аргегнтине, если выиграет ЧМ-2018

Месси совершит паломничество к церкви в Аргегнтине, если выиграет ЧМ-2018
Eurosport

27 мин. назадИзменено 26 мин. назад

Ну, с богом.

Лионель Месси дал нестандартное обещание в случае победы на чемпионате мира в России:

«Меня никогда не покидала вера в то, что попадем на ЧМ. Но я думал, мы обеспечим себе место в финальной части еще до последнего матча с Эквадором.

Если Аргентина станет чемпионом мира, обещаю, что пройду паломническим путем до церкви Святого Николая. Мы все хотим выиграть чемпионат мира», – приводит слова Месси AS.

  • Аргентина сыграет на чемпионате мира-2018.
  • В ключевом матче отборочного этапа Лионель Месси оформил хет-трик и вывел команду в финальную стадию турнира.

Все новости ЧМ-2018

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Федерер в юбке, Маррей в парике. Вся дичь благотворительного матча Роджера и Энди

03:00
Популярные видео
Если бы гол Овечкина считали за три, «Вашингтон» не проиграл бы «Баффало»
 325 просмотров15 ч
«Айлендерс» и «Эдмонтон» дотянули до овертайма, а потом быстренько разошлись по домам
 51 просмотров15 ч
А еще вам может понравиться