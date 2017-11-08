Лионель Месси совершит паломничество к церкви в Аргегнтине, если выиграет ЧМ-2018

Лионель Месси дал нестандартное обещание в случае победы на чемпионате мира в России:

«Меня никогда не покидала вера в то, что попадем на ЧМ. Но я думал, мы обеспечим себе место в финальной части еще до последнего матча с Эквадором.

Если Аргентина станет чемпионом мира, обещаю, что пройду паломническим путем до церкви Святого Николая. Мы все хотим выиграть чемпионат мира», – приводит слова Месси AS.

Аргентина сыграет на чемпионате мира-2018.

В ключевом матче отборочного этапа Лионель Месси оформил хет-трик и вывел команду в финальную стадию турнира.

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