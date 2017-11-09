В сеть попали гостевая и вратарская формы сборной России. Чуть меньше похоже на Советский Союз

В сеть попали фотографии выездной футболки сборной России, а также вратарская форма.

Гостевой комплект выглядит вот так.

А вратарский – вот так.

Сборная России сыграет в группе пока еще неизвестно с кем: жеребьевки группового этапа ЧМ еще не было.

А вот ближайшие товарищеские матчи известны: в соперниках – Аргентина и Испания.

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