Eurosport
В сеть попали гостевая и вратарская формы сборной России. Чуть меньше похоже на Советский Союз
Точнее, вообще непохоже. Лучше?
В сеть попали фотографии выездной футболки сборной России, а также вратарская форма.
Гостевой комплект выглядит вот так.
А вратарский – вот так.
- Сборная России сыграет в группе пока еще неизвестно с кем: жеребьевки группового этапа ЧМ еще не было.
- А вот ближайшие товарищеские матчи известны: в соперниках – Аргентина и Испания.
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