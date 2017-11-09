Зинедин Зидан и Лионель Месси представили официальный мяч ЧМ-2018

Церемония представления мяча состоялась 9 ноября в центре дизайна Artplay. В ней приняли участие главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, форвард «Барселоны» Лионель Месси экс-полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо и бывший форвард сборной Италии Алессандро Дель Пьеро.

Telstar 18, произведенный компанией adidas, имеет всего шесть панелей. Его цветовая гамма – белая с оттенками черного и серого. Он похож на знаменитый мяч Telstar-1970.

Лионель Месси в составе сборной Аргентины сыграет с Россией 11 ноября в «Лужниках».

Зидан прилетел в Москву специально для участия в церемонии.

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