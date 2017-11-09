Getty Images
Зидан, Дель Пьеро и еще 3 легенды сфоткались в Москве, как будто записали главный альбом года
Но оделись как гопники.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выложил в инстаграм фотографию в компании Алессандро Дель Пьеро, Лукаса Подольски, Кака и Хаби Алонсо на парящем мосту в парке «Зарядье».
Мужчины приехали в Россию для презентации официального мяча чемпионата мира-2018.
- Все пять футболистов в разные годы выигрывали чемпионат мира.
- Официальный мяч ЧМ-2018, презентованный в Москве в четверг, получил название Telstar 18.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте