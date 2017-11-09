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Зидан, Дель Пьеро и еще 3 легенды сфоткались в Москве, как будто записали главный альбом года

Зидан, Дель Пьеро и еще 3 легенды сфоткались в Москве, как будто записали главный альбом года
Eurosport

34 мин. назадИзменено 26 мин. назад

Но оделись как гопники.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выложил в инстаграм фотографию в компании Алессандро Дель Пьеро, Лукаса Подольски, Кака и Хаби Алонсо на парящем мосту в парке «Зарядье».

Мужчины приехали в Россию для презентации официального мяча чемпионата мира-2018.

  • Все пять футболистов в разные годы выигрывали чемпионат мира.
  • Официальный мяч ЧМ-2018, презентованный в Москве в четверг, получил название Telstar 18.

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