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Студентов в городах-хозяевах ЧМ выселят из общежитий. Их места займут полицейские и Росгвардия
Действительно, летом же общежитие студентам не нужно.
Студенты российских вузов в городах-хозяевах ЧМ вынуждены выехать из общежитий до начала турнира. Об этом сообщает «Ъ».
Руководство крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске уже меняет учебные программы, чтобы студенты выселились до начала турнира. В Российский студенческий союз уже обратились учащиеся из этих городов. Ожидается, что их места в общежитиях займут полицейские и служащие Росгвардии.
- ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
- В финальной стадии турнира примет участие 32 команды.
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