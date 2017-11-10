Студентов в городах-хозяевах ЧМ выселят из общежитий. Их места займут полицейские и Росгвардия

Студенты российских вузов в городах-хозяевах ЧМ вынуждены выехать из общежитий до начала турнира. Об этом сообщает «Ъ».

Руководство крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске уже меняет учебные программы, чтобы студенты выселились до начала турнира. В Российский студенческий союз уже обратились учащиеся из этих городов. Ожидается, что их места в общежитиях займут полицейские и служащие Росгвардии.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

В финальной стадии турнира примет участие 32 команды.

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