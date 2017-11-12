Габриэль Батистута: «Я был очень зол, когда Лионель Месси побил мой голевой рекорд за Аргентину»

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута не скрывает, что потеря бомбардирского рекорда его сильно расстроила.

«Был ли я разозлен, когда Месси забрал мой рекорд? Да, немного. Даже не немного, а прилично.

Это был мой титул. Люди по всему миру говорили: «Это лучший бомбардир в истории сборной Аргентины».

По-моему я забил 54 мяча или около того. У Лионеля уже больше, а будет в два раза больше.

Мое преимущество в том, что меня превзошел только инопланетянин», – цитирует Батистуту Mundo Deportivo.

Лео побил рекорд Габигола в июне 2016 года.

На 12 ноября Месси забил на 7 мячей больше Батистуты (61-54), но и провел намного больше матчей за сборную (123-77).

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