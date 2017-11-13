Брайан Идову вызван в сборную Нигерии, чтобы остановить Аргентину

Защитник «Амкара», имеющий российское гражданство, готовится дебютировать за сборную Нигерии.

Он вызван на игру с аргентинцами, которая пройдет 14 ноября в Краснодаре. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.

«Обращаем внимание, участие 19-го номера красно-черных в товарищеской игре на его статус россиянина в играх за клуб не повлияет», – заранее успокаивает болельщиков официальный сайт «Амкара».

«Я рад быть здесь, рад вызову в состав «суперорлов». Хочу показать свой максимум и воспользоваться этой возможностью. Хочу задержаться в составе надолго. Я собираюсь всячески поддерживать команду и помогать ей. Я взволнован. Мы отобрались на чемпионат мира – это большой шанс для всей Нигерии. Надеюсь, сможем порадовать болельщиков», – отмечает сам Идову.

Идову родился в Санкт-Петербурге в 1992 году.

Впервые он был вызван в сборную Нигерии ровно год назад – в ноябре 2016-го, но первый матч за команду не сыграл до сих пор.

В этом сезоне Идову провел в чемпионате России 14 матчей.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме