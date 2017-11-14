Getty Images
44-летний вратарь сборной Египта: «Все голкиперы на ЧМ будут играть для вас, Джиджи»
Даже так.
Эссам Эль-Хадари очень расстроился из-за того, что Джанлуиджи Буффон вместе со сборной Италии не попал на чемпионат мира. Голкипер в порыве чувств оставил пафосное послание итальянцу в твиттере.
«Не могу подобрать правильные слова. Надеюсь только, что буду на чемпионате мира и попытаюсь компенсировать ваше отсутствие. Все вратари на чемпионате мира, будут играть для вас, легенда», – написал Эль-Хадари.
- Джанлуиджи Буффон после стыков со Шведами объявил об окончании международной карьеры.
- 44-летний голкипер выступает за сборную Египта с 1996 года. На его счету 150 матчей за национальную команду.
Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте