Только 30 процентов шведских фанатов считают, что Златан Ибрагимович усилит сборную

Опрос о возможном возвращении Ибрагимовича в сборную провел сайт Еxpressen.se. На вопрос «Считаете ли вы, что Златан вернется в сборную и сыграет на чемпионате мира?» положительно ответили только 32 процента.

На вопрос «Сборная Швеции со Златаном станет лучше или хуже?» «лучше» ответили 30 процентов, «хуже» – 33 процента, «нет разницы» – 31 процент.

Сборная Швеции пробилась на чемпионат мира через стыковые игры, победив по сумме двух игр Италию.

Златан Ибрагимович завершил карьеру в сборной после Евро-2016.

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