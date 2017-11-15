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Роналдиньо: «Для меня честь видеть Неймара в сборной Бразилии, он может сделать ее чемпионом мира»

Роналдиньо: «Для меня честь видеть Неймара в сборной Бразилии, он может сделать ее чемпионом мира»
Eurosport

22 мин. назадИзменено 21 мин. назад

Легенда – о легенде.

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдиньо восхищен нынешним лидером «селесао».

«Я получаю наслаждение от игры Неймара. Он самая большая икона бразильского футбола.

Для меня честь видеть Неймара в майке той команды, за которую я бился на протяжении всей карьеры.

Может ли Неймар привезти Бразилию к победе в чемпионате мире? Абсолютно. Он один из лучших футболистов в мире.

Я уверен, что он скажет свое слово в России», – сказал Роналдиньо Evening Standard.

  • Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году.
  • После этого пентакампеоны лишь раз дошли до полуфинала и стали четвертым (2014).

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