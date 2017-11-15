Getty Images
Роналдиньо: «Для меня честь видеть Неймара в сборной Бразилии, он может сделать ее чемпионом мира»
Легенда – о легенде.
Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдиньо восхищен нынешним лидером «селесао».
«Я получаю наслаждение от игры Неймара. Он самая большая икона бразильского футбола.
Для меня честь видеть Неймара в майке той команды, за которую я бился на протяжении всей карьеры.
Может ли Неймар привезти Бразилию к победе в чемпионате мире? Абсолютно. Он один из лучших футболистов в мире.
Я уверен, что он скажет свое слово в России», – сказал Роналдиньо Evening Standard.
- Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году.
- После этого пентакампеоны лишь раз дошли до полуфинала и стали четвертым (2014).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте