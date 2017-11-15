Getty Images

«5 Канал»: на устранение недоработок «Санкт-Петербург Арены» выделят 300 миллионов рублей

«5 Канал»: на устранение недоработок «Санкт-Петербург Арены» выделят 300 миллионов рублей
Eurosport

58 мин. назадИзменено 57 мин. назад

Маловато.

На строительство легендарной Санкт-Петербург Арены» выделят еще 300 миллионов рублей.

Сумма уйдет на демонтаж медиацентра, препятствующего выкату футбольного поля, передает «5 Канал». Газон будет заменен в феврале.

  • Ранее городской суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения экс-вице-губернатору Марату Оганесяну, обвиняемого в хищении более 50 миллионов рублей при строительстве стадиона.
  • Сооружение арены на Крестовском острове продолжалось 10 лет и обошлось на сумму от 43 до 48 млрд рублей.

Фейсбук очень приятен и спортивен

По теме

Чемпионат мира

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Хиггинс почти сделал максимум, но биток подлейше залетел в лузу за 3 шара до успеха

01:42
Популярные видео
Макдэвид и его дружочки восемь раз сорвали джек-пот в игре с «Вегасом»
1 303 просмотров8 ч
Кросби впервые 12 матчей сделал на площадке хоть что-то
1 290 просмотров8 ч
А еще вам может понравиться