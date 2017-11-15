«5 Канал»: на устранение недоработок «Санкт-Петербург Арены» выделят 300 миллионов рублей

На строительство легендарной Санкт-Петербург Арены» выделят еще 300 миллионов рублей.

Сумма уйдет на демонтаж медиацентра, препятствующего выкату футбольного поля, передает «5 Канал». Газон будет заменен в феврале.

Ранее городской суд Санкт-Петербурга продлил меру пресечения экс-вице-губернатору Марату Оганесяну, обвиняемого в хищении более 50 миллионов рублей при строительстве стадиона.

Сооружение арены на Крестовском острове продолжалось 10 лет и обошлось на сумму от 43 до 48 млрд рублей.

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