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Россия – худшая из всех сборных ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА
Это не помешает ей быть сеяной при жеребьевке.
Российская команда занимает 65-е место с563 баллами.
Рядом с Россией расположились участники ЧМ-2018 Саудовская Аравия (63-е место, 576 баллов) и Южная Корея (62-е место, 588 баллов).
Сборная Германии лидирует в рейтинге с 1631 баллом.
- Все 32 участника чемппионата мира стали известны в четверг, когда Перу обыграл в стыковых матчах Новую Зеландию.
- Жеребьевка группового этапа ЧМ пройдет 1 декабря в Москве. Матчи турнира состоятся с 14 июня по 15 июля.
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