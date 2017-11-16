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Россия – худшая из всех сборных ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА

Россия – худшая из всех сборных ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА
Eurosport

1 час назад

Это не помешает ей быть сеяной при жеребьевке.

Российская команда занимает 65-е место с563 баллами.

Рядом с Россией расположились участники ЧМ-2018 Саудовская Аравия (63-е место, 576 баллов) и Южная Корея (62-е место, 588 баллов).

Сборная Германии лидирует в рейтинге с 1631 баллом.

  • Все 32 участника чемппионата мира стали известны в четверг, когда Перу обыграл в стыковых матчах Новую Зеландию.
  • Жеребьевка группового этапа ЧМ пройдет 1 декабря в Москве. Матчи турнира состоятся с 14 июня по 15 июля.

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