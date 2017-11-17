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Гари Линекер и Мария Командная проведут жеребьевку ЧМ-2018
Стали известны некоторые подробности самого волнительного события декабря.
Официальный сайт ФИФА объявил фамилии ведущих, которые проведут церемонию жеребьевки ЧМ-2018. Ими стали экс-футболист Гари Линекер и журналистка FOX Sports Мария Командная.
«Как футболисту мне повезло дважды принять участие в финальных турнирах чемпионата мира. Мне очень приятно оказаться причастным к еще одному, теперь уже в качестве ведущего, который объявляет на сцене результаты жеребьевки. Помню томительное ожидание – какие соперники достанутся моей команде, и поэтому знаю, какое волнение вызывает процедура жеребьевки», – заявил Линекер.
- Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Кремлевском дворце.
- Помимо Линекера и Командной в жеребьевке примут участие восемь ассистентов, имена которых пока не называются.
- ЧМ-2018 пройдет в России с 14 юня по 15 июля.
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