Стадион в Самаре достроят за 2 месяца до старта чемпионата мира-2018

3 октября 2017 года министр спорта России Павел Колобков рассказал, что стройка «Самара-Арены» отстает от графика на полтора месяца, а генподрядчик оштрафован.

Сегодня стало известно, что стадион сдадут в начале апреля – то есть за 10 недель до матча-открытия турнира, который пройдет 14 июня в Лужниках.

«В последние месяцы предпринимаются дополнительные усилия, чтобы отставание ликвидировать. Сейчас мы выстроили систему контроля. К контрольным матчам чемпионата, которые предполагаются к проведению в апреле-месяце, стадион должен быть готов», – сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Организаторы чемпионата мира окажутся в экстремальных условиях: за считанные недели отладить все вопросы, связанные с работой всей системы комплекса, доставку болельщиков, их размещение и выход.

Самара ожидает до 500 тысяч туристов во время чемпионата мира в 2018 году.

Сейчас на «Самара-Арена» устанавливают кресла, отделывают помещения стадиона и благоустраивают территорию комплекса. Несколько дней назад строители демонтировали временные опоры купола стадиона.

Чемпионат мира – отличный способ стать намного счастливее и богаче.

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