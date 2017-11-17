Спорт-Экспресс

Вице-премьер РФ Виталий Мутко про английский язык: «В ближайшие шесть месяцев подналяжем еще»

Мутко про английский язык: «В ближайшие шесть месяцев подналяжем еще»
Eurosport

18 мин. назадИзменено 17 мин. назад

Vek zhivi, vek uchis.

В 2010 году Цюрихе на заседании исполкома ФИФА Россия получила право провести чемпионат мира-2018, а Виталий Мутко произнес речь Let me speak from my heart, ставшую мемом. Тогда действующий министр спорта обещал заговорит по-английски, как Джефф Томпсон (бывший вице-президент ФИФА и УЕФА). 17 ноября Виталий Мутко отчитался об успехах в лингвистических изысканиях.

«Сейчас везде стараюсь говорить по-английски. Я считаю, что все основные вещи все равно нужно говорить на родном языке. А для общения мне пока хватает знаний. Но в ближайшие шесть месяцев подналяжем еще», – сказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики на чистейшем русском.

  • В 2013-м президент России Владимир Путин пообещал выучить французский язык вместе с Виталием Мутко. Недавно вице-премьер поприветствовал швейцарского журналиста по-французски.
  • Матч-открытие чемпионата мира-2018 начнется в 18:00 14 июня на стадионе в Лужниках.

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