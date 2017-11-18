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Кристиан Вьери: «У Италии есть только футбол и спагетти»

Вьери: «У Италии есть только футбол и спагетти»
Eurosport

1 час назад

У итальянцев осталась одна любовь на лето 2018 года.

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о непопадании сборной на чемпионат мира в Россию.

«То, что США не пробились на ЧМ – это нормально, ведь у них есть НБА и НФЛ. У Италии же есть только футбол и спагетти», – заявил Вьери BEIN Sports.

  • Сборная Италии уступила в стыковых матчах Швеции и не пробилась на ЧМ впервые с 1958 года.
  • Кристиан Вьери выступал за сборную Италии с 1997-го по 2005 год.
  • На его счету 49 матчей и 23 гола за национальную команду.

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