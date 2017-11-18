Кристиан Вьери: «У Италии есть только футбол и спагетти»

Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о непопадании сборной на чемпионат мира в Россию.

«То, что США не пробились на ЧМ – это нормально, ведь у них есть НБА и НФЛ. У Италии же есть только футбол и спагетти», – заявил Вьери BEIN Sports.

Сборная Италии уступила в стыковых матчах Швеции и не пробилась на ЧМ впервые с 1958 года.

Кристиан Вьери выступал за сборную Италии с 1997-го по 2005 год.

На его счету 49 матчей и 23 гола за национальную команду.

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