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Кристиан Вьери: «У Италии есть только футбол и спагетти»
У итальянцев осталась одна любовь на лето 2018 года.
Экс-нападающий сборной Италии Кристиан Вьери поделился мнением о непопадании сборной на чемпионат мира в Россию.
«То, что США не пробились на ЧМ – это нормально, ведь у них есть НБА и НФЛ. У Италии же есть только футбол и спагетти», – заявил Вьери BEIN Sports.
- Сборная Италии уступила в стыковых матчах Швеции и не пробилась на ЧМ впервые с 1958 года.
- Кристиан Вьери выступал за сборную Италии с 1997-го по 2005 год.
- На его счету 49 матчей и 23 гола за национальную команду.
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