ФИФА связывается с Григорием Родченковым, чтобы поговорить о допинге в российском футболе

Английское издание Daily Mail утверждает, что информатор Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков может дать показания о допинге в российском футболе.

«Дискуссии продолжаются. ФИФА анализирует различные варианты», – сообщил представитель организации.

В июне ФИФА заподозрила в употреблении допинга 34 российских футболиста, среди которых 23 игрока, принимавших участие в ЧМ-2014. Новые данные, если они будут получены, не лишат Россию чемпионата мира, но могут повлиять на подготовку к нему.

Главная организация мирового футбола уже пыталась связаться с Родченковым через WADA и Макларена, но пока безрезультатно.