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La Repubblica: Президент Федерации футбола Италии уйдет в отставку, на его пост претендует Коллина
Карло Тавеккио объявит об уходе в понедельник.
74-летний менеджер решил оставить свой пост из-за давления, которое оказывается на него после провала Италии в квалификации ЧМ-2018.
Как сообщает La Repubblica, в 2018 году пройдут выборы нового президента. На этот пост претендует экс-арбитр Пьерлуиджи Коллина.
- Италия уступила в стыковых матчах шведам.
- «Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира впервые за 60 лет.
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