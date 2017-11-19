La Repubblica: Президент Федерации футбола Италии уйдет в отставку, на его пост претендует Коллина

74-летний менеджер решил оставить свой пост из-за давления, которое оказывается на него после провала Италии в квалификации ЧМ-2018.

Как сообщает La Repubblica, в 2018 году пройдут выборы нового президента. На этот пост претендует экс-арбитр Пьерлуиджи Коллина.

Италия уступила в стыковых матчах шведам.

«Скуадра адзурра» не сыграет на чемпионате мира впервые за 60 лет.

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