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Джанни Инфантино: «Уверен, ЧМ в России будет чистым в плане допинга»

Инфантино: «Уверен, ЧМ в России будет чистым в плане допинга»
Eurosport

5 ч. назад

Президент ФИФА выступил против переноса мундиаля.

«Находится ли проведение чемпионата мира в России под угрозой из-за допингового скандала? Мне никогда не нравились спекуляции, и я в них не вдавался. Дисквалификации и бойкоты никогда не шли на пользу.

Вся антидопинговая программа в Бразилии и ЮАР проводилась под руководством ФИФА, и в России все будет также. Тесты будут проверяться лабораториями, аккредитованными ВАДА. Это будет чистый чемпионат.

Но если в докладе Макларена что-либо затронет футбол, ФИФА примет соответствующие решения», – цитирует Инфантино Marca.

  • Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России 14 июня – 15 июля.
  • Годом ранее 4 города России примут матчи Кубка Конфедераций.

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