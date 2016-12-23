Джанни Инфантино: «Уверен, ЧМ в России будет чистым в плане допинга»

«Находится ли проведение чемпионата мира в России под угрозой из-за допингового скандала? Мне никогда не нравились спекуляции, и я в них не вдавался. Дисквалификации и бойкоты никогда не шли на пользу.

Вся антидопинговая программа в Бразилии и ЮАР проводилась под руководством ФИФА, и в России все будет также. Тесты будут проверяться лабораториями, аккредитованными ВАДА. Это будет чистый чемпионат.

Но если в докладе Макларена что-либо затронет футбол, ФИФА примет соответствующие решения», – цитирует Инфантино Marca.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России 14 июня – 15 июля.

Годом ранее 4 города России примут матчи Кубка Конфедераций.

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