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Катар тратит 500 миллионов долларов в неделю на ЧМ-2022

Катар тратит 500 миллионов долларов в неделю на ЧМ-2022
Eurosport

44 мин. назад

Мундиаль, возможно, обойдется арабам дороже, чем России.

О расходах на турнир рассказал министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади.

«Мы тратим около 500 миллионов долларов в неделю на капитальные проекты. И так будет продолжаться в течение ближайших трех-четырех лет, чтобы достичь нашей цели – подготовить страну к проведению чемпионата мира в 2022 году», – сказал Аль-Эмади, которого цитирует Iol.co.za.

  • Министр сообщил, что Катар потратит около 200 миллиардов долларов, но значительная часть от этой суммы пойдет на создание инфраструктуры: автомобильных дорог, железнодорожных путей, морских портов, аэропортов и больниц.
  • 22-й чемпионат мира пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

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