Президент УЕФА: «Политика Дональда Трампа помешает США получить ЧМ-2026»

«Миграционная политика будет частью оценки заявки, и я уверен, что это не поможет США получить чемпионат мира. Если игроки не смогут приехать на турнир из-за политических или популистских решений, то чемпионат мира не может там проходить.

Это относится к США и всем другим странам, которые хотят принять мундиаль. То же самое касается журналистов и болельщиков. У них должны быть возможность поехать на чемпионат мира, независимо от национальности», - сказал Александер Чеферин, которого цитирует New York Times.

Глава УЕФА признал, что более жесткая иммиграционная политика после выхода из Евросоюза может усложнить получение финалов европейских турниров и для Великобритании.

«Если мы увидим, что игроки не могут въехать в Британию из-за того, что в их отношении проводятся какие-то разбирательства, то тогда мы просто должны задуматься, можем ли мы играть европейские матчи там», – отметил Чеферин.

США претендуют на проведение чемпионата мира-2026 и могут провести турнир сами или вместе с Мексикой и Канадой.

Дональд Трамп в январе подписал указ о защите США от терроризма, который приостанавливал прием беженцев из Сирии на неопределенный срок и на 90 дней – въезд в страну жителей некоторых стран.

В число попадавших под ограничения государств вошел Иран, чья национальная команда участвовала в трех из последних пяти ЧМ (1998, 2006, 2014).

Указ Трампа был оспорен, и суд заблокировал его действие.

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