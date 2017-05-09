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Совет ФИФА утвердил квоты на ЧМ-2026, УЕФА получил 16 мест из 48

Европа отправит 16 команд на ЧМ-2026
Р-Спорт

5 ч. назад

Европу расширение почти не коснется.

Совет ФИФА утвердил квоты между конфедерациями на чемпионат мира-2026. На заседании совета в Манаме (Бахрейн) было ратифицировано предложение бюро совета ФИФА, согласно которому квоты между конфедерациями будут распределены следующим образом: АФК (Азия) – 8,5 квоты, КАФ (Африка) – 9,5, КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна) — 6,5, КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — 6,5, ОФК (Океания) — 1,5, УЕФА - 16.

Две недостающие квоты будут разыграны в межконтинентальном турнире, в котором выступят по одной команде из каждой конфедерации (исключая УЕФА). Квота страны-хозяйки турнира будет автоматически браться из квот соответствующей конфедерации.

  • Окончательное утверждение должно состояться 11 мая на конгрессе ФИФА в Манаме.
  • На чемпионате мира-2026 впервые выступят 48 команд.
  • США, Мексика и Канада подали совместную заявку на проведение мундиаля.

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