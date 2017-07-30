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Аргентина и Уругвай подадут совместную заявку на проведение ЧМ-2030, в год столетия турнира
Финалисты первого мундиаля постараются повторить успех спустя ровно сто лет.
Аргентина и Уругвай хотят совместно провести ЧМ-2030. Главы государств и футбольных федераций обеих стран провели совместную встречу, на которой согласовали детали совместного проведения мундиаля.
Официальная заявка будет подана на следующей неделе.
Первый мундиаль прошел в 1930 году в Уругвае. В финале, состоявшемся 30 июля, хозяева обыграли Аргентину со счетом 4:2.
- Впоследствии «чарруа» еще раз стали чемпионами мира в 1950-м.
- Аргентина выиграла домашний ЧМ-1978, а затем повторила успех в 1986-м.
- Заинтересованность в проведении ЧМ-2030 ранее выразили Англия, Германия, Китай, Южная Корея, Чили, Колумбия, Новая Зеландия и Австралия (совместно).
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