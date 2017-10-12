Eurosport

ESPN: швейцарская прокуратура открыла антикоррупционное дело против президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи

ESPN: швейцарская прокуратура открыла антикоррупционное дело против президента «ПСЖ»
Eurosport

1 час назад

Сначала УЕФА, потом прокуратора.

Швейцарская прокуратура открыла дело в отношении Насера Аль-Хелаифи. Президент «ПСЖ» подозревается в махинациях при покупке катарской компанией BeIN Media Group прав на трансляцию ЧМ-2026 и ЧМ-2030.

Следователи считают, что Аль-Хелаифи, занимающий пост гендиректора в ВeIN Media Group, предлагал взятку экс-генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке.

Экс-чиновник проходит по делу о получении преимуществ от неизвестного бизнесмена в ходе продажи прав на трансляцию четырех мундиалей (2018, 2022, 2026, 2030). В четверг Вальке был допрошен, а его имущество во Франции, Италии, Греции и Испании подверглось обыску.

Кандидатура Аль-Хелаифи, как возможного участника коррупционной сделки, всплыла в последние месяцы на фоне громкого трансфера Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро, передает ESPN.

  • Ранее появилась информация, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за обвинений в поддержке международного терроризма.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат мира
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ови положил восьмую шайбу в сезоне, но «Питтсбург» на это наплевал и выиграл

02:42
Популярные видео
Новички из «Лас-Вегаса» опять победили, хотя все говорили, что они пф-ф-ф-ф-ф и сельдь
2 559 просмотровВчера в 15:01
Радулов снова сделал что-то результативное для «Далласа», который победил «Детройт»
1 646 просмотровВчера в 14:54
А еще вам может понравиться