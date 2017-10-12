ESPN: швейцарская прокуратура открыла антикоррупционное дело против президента «ПСЖ» Аль-Хелаифи

Швейцарская прокуратура открыла дело в отношении Насера Аль-Хелаифи. Президент «ПСЖ» подозревается в махинациях при покупке катарской компанией BeIN Media Group прав на трансляцию ЧМ-2026 и ЧМ-2030.

Следователи считают, что Аль-Хелаифи, занимающий пост гендиректора в ВeIN Media Group, предлагал взятку экс-генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке.

Экс-чиновник проходит по делу о получении преимуществ от неизвестного бизнесмена в ходе продажи прав на трансляцию четырех мундиалей (2018, 2022, 2026, 2030). В четверг Вальке был допрошен, а его имущество во Франции, Италии, Греции и Испании подверглось обыску.

Кандидатура Аль-Хелаифи, как возможного участника коррупционной сделки, всплыла в последние месяцы на фоне громкого трансфера Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро, передает ESPN.

Ранее появилась информация, что Катар могут лишить ЧМ-2022 из-за обвинений в поддержке международного терроризма.

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