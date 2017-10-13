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AFP: хозяин «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи подкупил экс-чиновника ФИФА виллой в Италии

AFP: Аль-Хелаифи подкупил экс-чиновника ФИФА виллой в Италии
Eurosport

1 час назадОбновлено 58 мин. назад

Кажется, все очень серьезно.

Расследование в отношении экс-генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и президента «ПСЖ», гендиректора BeIN media group Нассера аль-Хелаифи набирает обороты.

По данным итальянской полиции, Аль-Хелаифи предоставил Вальке в пользование виллу на Сардинии стоимостью 7 млн евро в качестве подкупа, передает Chicago Tribune со ссылкой на AFP.

После обнародования новых данных ФИФА открыла собственное расследование против Аль-Хелаифи.

  • УЕФА тоже ведет расследование против «ПСЖ» и его владельца. Клуб подозревается в нарушении финансового фэйр-плей.
  • Вальке был уволен с поста генсека ФИФА в январе. В феврале он был дисквалифицирован на 12 лет.

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