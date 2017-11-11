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Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, Льюис Хэмилтон попал в аварию
Поул все равно у Mercedes.
Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Бразилии, показав лучшее время в третьем сегменте – 1 минута 8,322 секунды. Финн завоевал третий поул в карьере.
Второе и третье места заняли гонщики Ferrari Себастьян Феттель (1.8,360) и Кими Райкконен (1.8,538).
Новоиспеченный чемпиона мира, партнер Боттаса Льюис Хэмилтон не завершил квалификацию из-за столкновения с отбойником. Гонку британец начнет с последней позиции.
- Основная гонка состоится 12 ноября.
- Сезон-2017 завершится 26 ноября в Абу-Даби.
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