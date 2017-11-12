Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бразилии

Пилот Ferrari Себастьян Феттель стал победителем предпоследнего этапа сезона-2017, прошедшего в Бразилии, с результатом 1 час 31 минута 26,260 секунды.

Второе место занял стартовавший с поула Валттери Боттас из Mercedes, третье – партнер Феттеля Кими Райкконен.

Чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes из-за аварии в квалификации стартовал с последнего место и в итоге забрался на четвертую строчку.

Феттель выиграл 5 этапов в 2017 году.

Сезон завершится в Абу-Даби 26 ноября.

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