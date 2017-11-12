Getty Images

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бразилии

Феттель выиграл Гран-при Бразилии
Eurosport

31 мин. назад

Небольшое утешение для немца под конец сезона.

Пилот Ferrari Себастьян Феттель стал победителем предпоследнего этапа сезона-2017, прошедшего в Бразилии, с результатом 1 час 31 минута 26,260 секунды.

Второе место занял стартовавший с поула Валттери Боттас из Mercedes, третье – партнер Феттеля Кими Райкконен.

Чемпион мира Льюис Хэмилтон из Mercedes из-за аварии в квалификации стартовал с последнего место и в итоге забрался на четвертую строчку.

  • Феттель выиграл 5 этапов в 2017 году.
  • Сезон завершится в Абу-Даби 26 ноября.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ставки за 300. Зачем Месси приехал в Россию

02:09
Популярные видео
У Проворова +2 к показателю полезности за матч с «Чикаго», команда Анисимова продолжает тонуть
 863 просмотров10/11 в 12:13
Молодая русская звезда, Макдэвид и другие юные звезды «Ойлерс» добили «Нью-Джерси» в овертайме
1 535 просмотров10/11 в 12:02
А еще вам может понравиться