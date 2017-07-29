SID
Пол ди Реста заменит Фелипе Массу на Гран-при Венгрии
Бразильский пилот Williams пропустит уикенд из-за плохого самочувствия.
Фелипе Масса почувствовал себя плохо после второй сессии пятничных свободных заездов. Утром в субботу его осмотрели врачи, допустив к работе – и он проехал 12 кругов на утренней тренировке, но потом вновь пожаловался на самочувствие, сообщает F1 News.
За руль машины Массы во время квалификации сядет резервный пилот Пол ди Реста.
- Свою последнюю квалификацию в «Формуле-1» Ди Реста провел в Бразилии в 2013 году – 1344 дня назад.
- В последние годы 31-летний шотландец выступал в DTM и работал журналистом SkySport.
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