Пол ди Реста заменит Фелипе Массу на Гран-при Венгрии

Фелипе Масса почувствовал себя плохо после второй сессии пятничных свободных заездов. Утром в субботу его осмотрели врачи, допустив к работе – и он проехал 12 кругов на утренней тренировке, но потом вновь пожаловался на самочувствие, сообщает F1 News.

За руль машины Массы во время квалификации сядет резервный пилот Пол ди Реста.

Свою последнюю квалификацию в «Формуле-1» Ди Реста провел в Бразилии в 2013 году – 1344 дня назад.

В последние годы 31-летний шотландец выступал в DTM и работал журналистом SkySport.

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