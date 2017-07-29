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Себастьян Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Даниил Квят – 13-й

Феттель выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, Квят – 13-й
Eurosport

13 ч. назад

Пилот Ferrari взял второй поул в сезоне.

Феттель выиграл квалификацию со временем 1 минута 16,276 секунды. Его партнер по Ferrari Кими Райкконен стал вторым, уступив 0,168 секунды. Тройку замкнул пилот Mercedes Валттери Боттас (+0,254).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят занял 13-е место (+2,262). Его напарник по команде Карлос Сайнс стал 10-м.

  • Себастьян Феттель завоевал 48-й поул в карьере.
  • Гонка в Венгрии пройдет 30 июля и начнется в 15:00 (мск).

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