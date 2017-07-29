Даниила Квята оштрафовали на 3 позиции на Гран-при Венгрии

Судьи Гран-при Венгрии сняли с российского гонщика «Торо Россо» Даниила Квята три позиции на стартовой решетке.

В первом сегменте квалификации Квят заблокировал болид Лэнса Стролла из «Уильямса». Русский пилот объяснил это тем, что команда не предупредила его о быстром круге Стролла. Квят начнет воскресную гонку на трассе «Хунгароринг» 16-м.

Помимо лишения мест арбитры дали гонщику «Торо Россо» штрафной балл к лицензии. После получения еще двух очков Квята дисквалифицируют на одну гонку. Об этом сообщает Motorsport.

Квят идет 16-м в зачете пилотов «Формулы-1».

У россиянина четыре очка – по два в Австралии и Испании.

Гран-при Венгрии пройдет завтра, 30 июля, в 15:00 по московскому времени.

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