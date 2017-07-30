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Carbon будет поставлять бутылки стоимостью в 2,5 тысячи евро на церемонии награждения «Ф-1»
И все это богатство будет просто выплескиваться наружу.
«Формула-1» объявила о подписании спонсорского контракта с Champagne Carbon. Компания будет поставлять эксклюзивные бутылки шампанского стоимостью в 2,5 тысячи евро на церемонии награждения этапов «Формулы-1».
Победители гонки будут получать бутылку с золотым маркером, а гонщики, занявшие второе и третье места, получат соответственно бутылки с серебряным и бронзовым маркерами.
- Срок действия контракта не разглашается.
- 30 июля пройдет Гран-при Венгрии.
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