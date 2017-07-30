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Себастьян Феттель победил на Гран-при Венгрии, Кими Райкконен – второй
Первые две позиции на финише заняли пилоты Ferrari, бронза досталась Льюису Хэмилтону.
Результаты гонки:
1. Себастьян Феттель (Ferrari)
2. Кими Райкконен (Ferrari)
3. Валттери Боттас (Mercedes)
...
12. Даниил Квят (Toro Rosso)
- Себастьян Феттель набрал 202 очка и оторвался от ближайшего преследователя – Льюиса Хэмилтона.
- В активе британца после этой гонки 188 баллов.
- Третье место в генеральной классифйикацией занимает Валттери Боттас с 169 очками.
- У Даниила Квята аж 4 очка по итогам 12 этапов.
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