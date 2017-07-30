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Себастьян Феттель победил на Гран-при Венгрии, Кими Райкконен – второй

Феттель приехал первым, Райкконен – второй
Eurosport

1 час назад

Первые две позиции на финише заняли пилоты Ferrari, бронза досталась Льюису Хэмилтону.

Гран-при Венгрии

Результаты гонки:

1. Себастьян Феттель (Ferrari)

2. Кими Райкконен (Ferrari)

3. Валттери Боттас (Mercedes)

...

12. Даниил Квят (Toro Rosso)

  • Себастьян Феттель набрал 202 очка и оторвался от ближайшего преследователя – Льюиса Хэмилтона.
  • В активе британца после этой гонки 188 баллов.
  • Третье место в генеральной классифйикацией занимает Валттери Боттас с 169 очками.
  • У Даниила Квята аж 4 очка по итогам 12 этапов.

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