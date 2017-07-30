Фернандо Алонсо разлегся на трассе в шезлонге во время награждения с плакатом «Хороших выходных»

Пилот McLaren занял шестое место на Гран-при Венгрии в воскресенье. На церемонии награждения испанец разложил шезлонг под подиумом и разместился на нем с плакатом «Желаю вам счастливых выходных».

29 июля Алонсо отпраздновал 36-летие.

Алонсо идет в чемпионате-2017 на 15-м месте с 10 очками.

На Гран-при Венгрии испанец установил лучший круг.

Общий зачет турнира

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