Милейший диалог Магнуссена и Хюлькенберга, в котором встречаются слова «яйца» и «сосать»

Кевин Магнуссен давал интервью норвежскому телевидению, когда к нему подошел Нико Хюлькенберг и сказал: «Очередной самый неспортивный гонщик». На похлопывания по плечу Магнуссен ответил фразой «Пососи мои **** [то, что несет курица], милый».

Во время Гран-при Венгрии между гонщиками произошел инцидент, который мог привести к аварии.

Хюлькенберг пытался опередить Магнуссена после пит-стопа, но тот выдавил Renault за пределы трассы во втором повороте, из-за чего Нико пропустил еще и Даниила Квята.

Стюарды наказали Кевина 5-секундным штрафом и двумя штрафными баллами.

Общий зачет турнира.

Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами