Eurosport
Милейший диалог Магнуссена и Хюлькенберга, в котором встречаются слова «яйца» и «сосать»
Датский пилот Haas жестко ответил на критику немца.
Кевин Магнуссен давал интервью норвежскому телевидению, когда к нему подошел Нико Хюлькенберг и сказал: «Очередной самый неспортивный гонщик». На похлопывания по плечу Магнуссен ответил фразой «Пососи мои **** [то, что несет курица], милый».
- Во время Гран-при Венгрии между гонщиками произошел инцидент, который мог привести к аварии.
- Хюлькенберг пытался опередить Магнуссена после пит-стопа, но тот выдавил Renault за пределы трассы во втором повороте, из-за чего Нико пропустил еще и Даниила Квята.
- Стюарды наказали Кевина 5-секундным штрафом и двумя штрафными баллами.
- Общий зачет турнира.
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