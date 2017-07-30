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Милейший диалог Магнуссена и Хюлькенберга, в котором встречаются слова «яйца» и «сосать»

Милейший диалог Магнуссена и Хюлькенберга, в котором встречаются слова «яйца» и «сосать»
Eurosport

11 ч. назадОбновлено 10 ч. назад

Датский пилот Haas жестко ответил на критику немца.

Кевин Магнуссен давал интервью норвежскому телевидению, когда к нему подошел Нико Хюлькенберг и сказал: «Очередной самый неспортивный гонщик». На похлопывания по плечу Магнуссен ответил фразой «Пососи мои **** [то, что несет курица], милый».

  • Во время Гран-при Венгрии между гонщиками произошел инцидент, который мог привести к аварии.
  • Хюлькенберг пытался опередить Магнуссена после пит-стопа, но тот выдавил Renault за пределы трассы во втором повороте, из-за чего Нико пропустил еще и Даниила Квята.
  • Стюарды наказали Кевина 5-секундным штрафом и двумя штрафными баллами.
  • Общий зачет турнира.

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